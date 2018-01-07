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وفد «حب مصر آمالنا» بالقاهرة يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأحد 07/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
أحمد أيمن
شارك وفد من قائمة "حب مصر آمالنا" بالقاهرة؛ في قداس عيد الميلاد المجيد، أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد وفد قائمة "حب مصر آمالنا" بالقاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى بوعده، وتم افتتاح المرحلة الأولى من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في وقت قياسي بما يمثل رسالة إلي العالم كله أن الشعب المصري قادر على فعل المستحيل.

وأوضحت القائمة، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة سنويا في الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد يؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد.

وقام وفد قائمة حب مصر آمالنا بالقاهرة، بالمشاركة اليوم الأحد، في احتفالية عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وضم الوفد كل من المهندس ايهاب انيس، وهاني المهندس، وسيد نصر، والدكتورة سمية سليمان، و ايهاب عياد أعضاء هيئة مكتب قائمة في حب مصر آمالنا بالقاهرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في احتفالية قداس عيد الميلاد المجيد أمس السبت التي تمت اقامتها في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفد «حب مصر آمالنا» بالقاهرة يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد.. صور
وفد «حب مصر آمالنا» بالقاهرة يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد.. صور
وفد «حب مصر آمالنا» بالقاهرة يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

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