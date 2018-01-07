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أخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على قرى وبلدات في ريف "إدلب" الجنوبي

الأحد 07/يناير/2018 - 10:49 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أ ش أ
أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدات وقرى في ريف "إدلب" الجنوبي، وقضى على عشرات المسلحين من "جبهة النصرة".

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها فضائية "روسيا اليوم" اليوم "الأحد" - إن وحدات من الجيش سيطرت على بلدات وقرى (سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع) في ريف إدلب.

يذكر أن القوات الحكومية السورية صعدت خلال الأيام الماضية حملتها العسكرية في محافظة إدلب وسيطرت على نحو 60 قرية وبلدة خلال الـ 14 يوما الماضيين.

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