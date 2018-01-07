هدى زكريا: إذا فقدنا الحس الوطني ضاع كل شيء

قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إنها تربت في بيت صوفي، وكانت تستمع إلى الترانيم المسيحية، مؤكدة أن تاريخ مصر فرض عليها أن تكون قبلة للأديان الثلاثة.



وأضافت "هدى"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الدين جزء من المكون الثقافي، مشيرة إلى أن المصرية هى الغالب على الحس الوطني وليست الدينية.



وتابعت "هدى": "جيش مصر ملوش حل، علشان كدة دول الغرب بيفكروا يضربونا في الجانب الديني، لتحدث فتنة بين الشعب المصري"، موضحة أن إذا فقدنا الحسن الوطني فقدنا كل شئ.

