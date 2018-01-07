إكرامي لمعي: مصر لا يوجد بها أقلية ولا فرق بين مسلم أو مسيحي

قال إكرامي لمعي، استاذ مقارنة الأديان السماوية، إن الشعب المصري يستوعب كل الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي والمسيحي المصري مختلفين عن كل الأديان.



وأضاف "لمعي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المواطن المصري مرتبط بحضاراته، وتظهر عليه كل قيم الحضارات، متابعًا "مهما اهتزت مصر ستظل قوية".



وأكد "لمعي"، أن مصر لا يوجد بها أقلية، ونحن شعب واحد لا فرق بين مسلم أو مسيحي، لافتًا إلى أن سبب عدم سقوط مصر حتى الآن هو عدم انقسام جيشها.



وقال "لمعي"، إن تركيا وإيران وإسرائيل كانت تريد تقسيم المنطقة العربية، من أجل تحقيق أهداف معينة.