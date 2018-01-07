ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إكرامي لمعي: مصر ثروة وقوة معنوية للشرق الأوسط

الأحد 07/يناير/2018 - 10:35 م
إكرامي لمعي، استاذ
إكرامي لمعي، استاذ مقارنة الأديان السماوية
توك شو
قال إكرامي لمعي، استاذ مقارنة الأديان السماوية، إن مصر ثروة كبيرة وقوة معنوية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، متابعًا "شعب مصر بسيط ولكنه مرتبط بوطنه ولا يريد الابتعاد عنه".

وأضاف "لمعي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن مصر قامت بتغيير كل مخططات دول الغرب، بسبب تماسك شعبها، لافتًا إلى أن انهيار التعليم والثقافة الدينية جعل مجتمعنا يعاني من هشاشة.

وأكد "لمعي"، أن المناصب في مصر لا تميز بين مسلم أو مسيحي، مطالبًا مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة بالاتحاد مع البعض لتصحيح الأفكار الدينية المغلوطة لدي الشباب"، مستطردا:"إحنا شعب مش متدين بطبعه، ولكنها شعب متعبد".

ترشيحاتنا

ليس فى مصر فقط.. شاهد ماذا فعل "مسمار" بـ"لامبورجينى" ثمنها 4.5 مليون جنيه.. صور

هانى زادة يكشف حقيقة تواجد مسئولى الزمالك فى "شبراخيت" لعمل سحر قبل موقعة القمة

مفاجأة.. معهد «علوم البحار» يرفض تسلم الحوت النافق بالإسكندرية.. صور

سعيد حساسين يكشف أساليب التزييف في تسريبات «نيويورك تايمز» ..فيديو

أحمد شفيق يقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

الأهلى يتوصل لاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى

هشام عباس يكشف كواليس أغنية محمد صلاح.. فيديو

نيبوشا يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى لاعبي الزمالك.. فيديو

البدري يستبعد صبري رحيل وحمودي وصالح من مواجهة الزمالك

محامي ضحايا التسريبات المزعومة: نستعد لرفع دعوى قضائية ضد «نيويورك تايمز» ..فيديو

شاهد.. رأي نيبوشا في لاعبي الزمالك بعد الرحيل والعودة لقيادة الفيصلي

«النقل»: الطريق الدائري الإقليمي يربط القاهرة بـ4 محافظات ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع اللمسات الأخيرة لجائزة الجولدن جلوب.. صور

شاهد.. نساء قبل وبعد المكياج «الميك أب يصنع المعجزات»

شاهد.. أول مران لـ عماد متعب مع التعاون السعودي فى وجود نجمين مصريين

ليس فى مصر فقط.. شاهد ماذا فعل "مسمار" بـ"لامبورجينى" ثمنها 4.5 مليون جنيه.. صور

20 معلومة عن المنشد الكويتي مشاري العرادة وتفاصيل موته المفاجئ.. صور

فيديو

شاهد.. عشيرة الجمايل تتحدى تميم وترفع أعلام دول الخليج في قلب قطر
سلمان وهدان: تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد.. فيديو
علاء عابد: 20 منظمة حقوقية مشبوهة ممنوعة من مراقبة الانتخابات الرئاسية ..فيديو
ضياء راشون: قد يكون هناك جزء ثاني من المكالمات المفبركة.. والجزيرة تواصلت معى.. فيديو
سعد الجمال: مصر والسعودية جناحا الأمة العربية وهناك توافق كبير فى الرؤى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟