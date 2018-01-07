أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018 لتكون أول دولة عربية تحقق الحلم العربي القديم بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية.





جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات ، اليوم الأحد - حيث أقر الاجتماع اعتماد تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.



