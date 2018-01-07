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عمرو أديب: إسرائيل دايما بتكسب العرب في قضية القدس .. فيديو

الأحد 07/يناير/2018 - 10:39 م
عمرو أديب
عمرو أديب
عمرو ممدوح
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإسرائيليين والأمريكان لم يبيعوا القدس فقط ولكن "ليثوا عليها ومسمروا القرار"، مؤكدا: "الإسرائيليون دايما بيكسبوا العرب في قضية القدس".

وأضاف أديب، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الكنيست الإسرائيلي أصدر قرارا بمنع التفاوض نهائيا في المستقبل حول قضية القدس، وعدم إدخال القدس في مفاوضات مع الفلسطينيين.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن كل ما فعله العرب هو الاتفاق على عقد اجتماع لجامعة الدول العربية للتفكير في ردها بشأن أزمة القدس.

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