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محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند قوات مديرية أمن القاهرة

الأحد 07/يناير/2018 - 10:40 م
صدى البلد
يوسف رجب
قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية واجب العزاء لأسرة الجندي مصطفى أحمد محمود من قوات مديرية أمن القاهرة والذي استشهد إثر حادث مروري أثناء تأدية الواجب الوطني، وذلك بديوان العائلة بقرية بهجورة بمدينة نجع حمادي. 

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. 

وأشار "الهجان"، إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن المحافظة تحرص علي تكريم أبنائها الشهداء بالشكل اللائق تقديرًا لهم ولتضحياتهم من أجل الوطن.
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند قوات مديرية أمن القاهرة
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند قوات مديرية أمن القاهرة
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند قوات مديرية أمن القاهرة

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