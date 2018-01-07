علاء عابد: 20 منظمة حقوقية مشبوهة ممنوعة من مراقبة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن بعض المنظمات والجمعيات الأهلية في مصر ومنها 300 حقوقية تعمل تحت الغطاء الحقوقي لكنها في الحقيقة تعمل لصالح مخابرات دول أجنبية وأبرزها "هيومن رايتس ووتش"، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات ولاؤها لمن يدفع أكثر والدول الراعية لها.





وأضاف "عابد"، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها «مساء D.M.C» المذاع عبر فضائية«D.M.C »، أنه سيتم منح التصاريح للمنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية عدا 20 منظمة مشبوهة.





وتابع: أن الـ7 منظمات التي نظمت حملة ضد السفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو متهمة في القضية "250" التي أطالب النائب العام بفتح التحقيق العاجل فيها.