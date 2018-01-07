ننشر أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم.. التعمير والإسكان يسجل أعلى سعر



ووصل سعر الدولار كأعلي سعر ببن التعمير والإسكان نحو 17.77 جنيه للشراء و 17.87 جنيه للبيع، فيما وصل سعره بالبنك المصري الخليجي نجحو 17.72 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع، ووصل سعر ببنك مصر 17.7 جنيه للشراء و 17.8 جنيه للبيع.





وفي بنوك ( المصري لتنمية الصادرات، سايب، البركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي،) فسجل 17.67 جنيه للشراء و 17.77جنيه للبيع، ووصل سعره ببنوك ( الزراعي المصري، الأهلي اليوناني، HSBC، الأهلي، الأهلي الكويتي، مصر إيران، كريدي أجريكول، بلوم، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي، )117.66 جنيه للشراء و 17.76 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار كأقل سعر ببنوك ( المصرف المتحد، قناة السويس، القاهرة، الإسكندرية) نحو 17.65 جنيه للشراء و 17.75 جنيه للشراء.







سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري في تعاملات مساء اليوم " الأحد" 17.643 جنيه للشراء و 17.764 جنيه للبيع.