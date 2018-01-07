مستشار ترامب السابق يعتذر بشكل غير مباشر عن تصريحاته بشأن اللقاءات الروسية

أصدر ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا وجهه للرئيس وعائلته من خلال موقع "آكسيوس".



وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن ستيف بانون حاول في البيان الاعتذار بشكل غير مباشر عن تصريحاته بشأن لقاء ابن ترامب ، دونالد ترامب جونيور ، مع محامية روسية في نيويورك خلال حملة والده الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.



وأشار إلى أن تصريحاته بشأن لقاء أشخاص روس تنبع من كونه كان ضابطا في البحرية الأمريكية على متن مدمرة كانت مهمتها الرئيسية هي "اصطياد" غواصات الاتحاد السوفيتي.



ووجه بانون اللوم على مثل هذا اللقاء إلى بول مانافورت الذي عمل في حملة ترامب ، "وهو على دراية بطريقة عمل الروس"، معتبرا أنه "كان يجب عليه أن يعرف بأنهم منافقين وماكرين وليسوا أصدقاءنا".



وشدد على دعمه للرئيس ترامب وأجندته ، معتبرا أنه المنافس الوحيد الذي كان قادرا على هزيمة هيلاري كلينتون.



وأعرب بانون عن ندمه لتأخره في إصدار رد على التقارير "غير الصحيحة" ، والتي حولت الاهتمام عن "الإنجازات التاريخية للرئيس ترامب خلال سنته الأولى في الرئاسة".



وتأتي هذه التصريحات بعد الهجوم الشرس الذي شنه ترامب على "تويتر" ضد بانون ومؤلف الكتاب مايكل وولف ، حيث كتب ترامب على (تويتر) "مايكل وولف فاشل تماما ، اختلق قصصا لبيع هذا الكتاب الممل الكاذب.



وكان بانون قد وصف ذلك اللقاء بأنه "خيانة" و"غير وطني" ليعود ويقول الآن "دونالد ترامب جونيور شخص وطني ورجل طيب ، لطالما كان داعما قويا لوالده وأجندته التي ساعدت في تحسين الوضع في بلدنا".