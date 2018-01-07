يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعيد الإمداد الكامل لقطاع غزة بالكهرباء غدا

قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة إمداد قطاع غزة بالكهرباء بكامل طاقتها اعتبارا من يوم غد الاثنين ، بعد أن خفضت إمدادات الكهرباء للقطاع في يونيو الماضي ، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يوميًا.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، وجه وزير الطاقة الإسرائيلي شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد بإعادة الإمداد المنتظم للقطاع بالكهرباء اعتبارا من الاثنين ، مرجعا ذلك إلى "استعداد السلطة الفلسطينية لتجديد الدفع" على حد قوله ، وأشارت إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.



ونوهت الصحيفة إلى أنه توجد حاليا 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لتغذية قطاع غزة ، وتصل قدرتها إلى 120 ميجاواط ، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الغد.