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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعيد الإمداد الكامل لقطاع غزة بالكهرباء غدا

الأحد 07/يناير/2018 - 10:40 م
شركة توزيع الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء بغزة
أ ش أ
قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة إمداد قطاع غزة بالكهرباء بكامل طاقتها اعتبارا من يوم غد الاثنين ، بعد أن خفضت إمدادات الكهرباء للقطاع في يونيو الماضي ، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يوميًا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، وجه وزير الطاقة الإسرائيلي شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد بإعادة الإمداد المنتظم للقطاع بالكهرباء اعتبارا من الاثنين ، مرجعا ذلك إلى "استعداد السلطة الفلسطينية لتجديد الدفع" على حد قوله ، وأشارت إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه توجد حاليا 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لتغذية قطاع غزة ، وتصل قدرتها إلى 120 ميجاواط ، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الغد.

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