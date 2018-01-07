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سلمان وهدان: تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد.. فيديو

الأحد 07/يناير/2018 - 10:55 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد، موضحا أن البرلمان يصوت غدا على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لـ 3 أشهر مقبلة تبدأ من الواحدة ظهر السبت 13 يناير.

وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن حالة الطوارئ أمر عادي يتخذ الاجراءات الروتينية ويعرض على اللجنة العامة وأعضاء المجلس، ثم يناقش في الجلسة العامة للتصديق علي قرار رئيس الجمهورية ويتم العمل به.

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