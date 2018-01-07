سلمان وهدان: تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد.. فيديو

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد، موضحا أن البرلمان يصوت غدا على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لـ 3 أشهر مقبلة تبدأ من الواحدة ظهر السبت 13 يناير.



