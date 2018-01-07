عودة مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأحد السفير " علاء يوسف " مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية قادما من لندن فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتابع خلالها عدة ملفات معروضة على المنظمات الدولية.



وكان السفير " علاء يوسف " قدم أراق إعتماده أواخر نوفمبر الماضى إلى مايكل موللر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف للعمل مندوبا دائما لمصر لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة حيث عمل من قبل متحدثا باسم رئاسة الجمهورية منذ سبتمبر 2014 كما كان مستشارا سياسيا للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فى برشلونة، من يونيو 2010 إلى أغسطس 2014، وعمل مستشارا فى سفارة مصر فى باريس، من أغسطس 2007 إلى يونيو 2010، ومستشارا بمكتب وزير الخارجية فى مصر، من سبتمبر 2005 إلى يوليو 2007.