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أخبار العالم

انطلاق منتدى "دراسات" في البحرين عن دور قطر الهدام بالمنطقة

الأحد 07/يناير/2018 - 10:52 م
صدى البلد
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة قرر أن ينطلق منتدى "دراسات" يوم الاثنين تحت عنوان "قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى البحريني أكثر من 240 مشاركا من مختلف المجالات والقطاعات المعنية بالأمر من عدة دول.

ونقل الموقع عن الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين قوله: "نحن بالتأكيد أمام حالة فرز حقيقية لحماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. ورسالتنا في هذا الشأن واضحة بأن أمن المنطقة خط أحمر ولا يمكن السماح لأي جهة العبث به".

وجاءت تصريحات الشيخ عبدالله آل خليفة في حواره مع وكالة أنباء البحرين خصصته للحديث عن المنتدى.

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