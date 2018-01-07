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رياضة

شاهد.. أيمن عبدالعزيز: نحتاج لدعم الزملكاوية

الأحد 07/يناير/2018 - 10:54 م
صدى البلد
ملك موسى
أكد أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سعيد بحصوله على ثقه مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بمنحه فرصة العمل داخل النادي وخدمته.

وتمنى أيمن عبد العزيز من جميع الزملكاوية، مساندة ودعم الفريق واللاعبين والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات، والعودة للمنافسة على جميع الألقاب.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الادارة والجماهير البيضاء، مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد يحتاج الدعم والمساندة من الجميع.

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