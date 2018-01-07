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محافظات

أطفال الأقباط يقضون عيد الميلاد داخل الكنيسة بالعريش

الأحد 07/يناير/2018 - 10:57 م
صدى البلد
احمد صالح
قضي أطفال الأقباط المقيمين في شمال سيناء عيد الميلاد داخل مقر الكنيسة بضاحية السلام بالعريش هذا العام،  نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وقالت مصادر، إن الأسر التي تقيم بالعريش بشمال سيناء، قضت عيد الميلاد فى مقر مطرانية العريش، واحتفلت الأسر بالعيد فى ساحة ملحقة بالمطرانية التي تضم كنيسة ومقرات استراحات للكهنة، ومزار دينى.

وفتحت المطرانية أبوابها مبكرا من صباح اليوم لإستقبال المهنئين بالعيد من الأقباط والمسلمين، وفى مقر الضيافة استقبل الأنبا قزمان والكهنة بشمال سيناء الضيوف، ووزعوا عليهم حلويات العيد وسط فرحة الجميع.

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