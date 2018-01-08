الصحف الكويتية: العلاقات المصرية السعودية إستراتيجية.. السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. شفيق لن يخوض انتخابات الرئاسة.. الجيش يحصل على 15 مقاتلة روسية.. وأبوتريكة أفضل لاعب في تاريخ مصر

الصحف الكويتية:

"الرأي": أبوتريكة أفضل لاعب في تاريخ مصر

"القبس": الكنيسة المصرية احتفلت بأعياد الميلاد

"الأنباء": السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

"القبس": الجيش المصري يحصل على 15 مقاتلة روسية

شفيق يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المصرية

"الجريدة": العلاقات المصرية السعودية إستراتيجية

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصري.قالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأ أقباط مصر خارج الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.وقال السيسي، في برقية التهنئة التي تلاها السفير المصري لدى البلاد طارق القوني خلال قداس عيد الميلاد المجيد مساء أمس الأول، السبت، بمقر كنيسة مارمرقس المصرية بالبلاد وسط حضور حاشد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية المصرية والمواطنين والجاليات العربية والأجنبية: «يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم بدوام العزة والرفعة والأمن والأمان».وقالت "الرأي" إن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق أعلن أنه قرر عدم الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى هذا العام.وقال في حسابه على "تويتر": «رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة».وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام التالي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.وأفادت "الرأي" بأن محمد أبوتريكة، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في فاز الاستفتاء الذي أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا على «تويتر»، لأفضل لاعب في تاريخ مصر.وكانت صفحة المونديال دشنت استفتاء لاختيار أفضل لاعب مصري في التاريخ، شارك فيه حوالي 111 ألف مشجع مساء أمس، الأحد، واختارت للاستفتاء كلا من أبوتريكة ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ومحمود الخطيب وحسام حسن.وأكدت صفحة المونديال، أن أبوتريكة فاز بالاستفتاء، بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على نسبة 56 في المائة من الأصوات، مقابل 36 في المائة لصلاح، و6 في المائة للخطيب، و2 في المائة فقط لحسام حسن.وأكدت صحيفة "القبس" أن الجيش المصري تمكن من الحصول على 15 مقاتلة روسية، صنعتها روسيا من أجل التصدير للخارج خلال عام 2017، حيث حصلت القوات الجوية المصرية على 15 مقاتلة «ميغ –29إم» و«ميغ-29إم/2».ووفقا لتقرير موقع «لينتا.رو»، فإن القوات الجوية الروسية حصلت على 43 مقاتلة في عام 2017، بينما صنعت روسيا للتصدير إلى الخارج 33 مقاتلة، بينها 15 مقاتلة «ميغ –29إم» و«ميغ-29إم/2» إلى مصر، و6 مقاتلات «سو -30إم كيه إي «إيه» للجزائر، ومقاتلتين «سو -30 إس إم» لكازاخستان، و10 مقاتلات «سو -35» للصين.وعلى وجه الخصوص، حصلت القوات الجوية – الفضائية الروسية على 12 مقاتلة من طراز «سو-30إس إم» متعددة الوظائف، كما سيتم مد الطيران الخاص بالبحرية الروسية بهذا النوع من المقاتلات.ومنذ عام 2012، تلقى الجيش الروسي 100 مقاتلة من طراز «سو-30 إس إم».وأبرزت صحيفة "الجريدة" احتفال أقباط مصر في البلاد بعيد الميلاد المجيد، في قداس أقيم بكاتدرائية مارمرقس أمس الأول، بحضور السفير المصري طارق القوني وأركان السفارة وآلاف المصلين وعدد من الشخصيات العامة، في أجواء تعكس روح التسامح والمحبة التي تعيشها البلاد.وشدّد القوني على أن مواجهة مصر الحالية لقوى الظلام والإرهاب تتطلب منا إعلاء قيم المواطنة والتعايش وتجنّب كل أسباب الشقاق والفرقة، مؤكدا أن تلك الأعمال الخسيسة لن تشق الصف أو تزرع الفتنة بين المصريين، بل ستزيد من اللحمة في مواجهة الإرهاب، مقدما تعازيه لجميع أبناء الوطن من مسيحيين ومسلمين شهداء الوطن الأبرار الذين قضوا نحبهم، جراء ما اقترفته يد الإرهاب الآثم من أعمال إجرامية خسيسة، آخرها استهداف كنيسة «مارمينا» بحلوان.وتوجه بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمرور 50 عاما على إنشاء الكاتدرائية المرقسية التي افتتحت رسميًا في 1968.كما توجّه بالشكر والتقدير إلى الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا لما تقدمه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين، مصر والكويت.وقالت "الجريدة" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد، حيث قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن بن سعيد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، كما أشار إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية - السعودية وما تتسم به من طابع إستراتيجي.كما أشار إلى تطلع مصر إلى مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في دعم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.