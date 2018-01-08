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محافظات

بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب بدائرة جرجا بسوهاج

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
إسلام رياض
بدأت اللجان الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين في الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بسوهاج، لانتخابات مجلس النواب التكميلية عن مقعد النائب الراحل هرقل وفقي.

وأسفرت الانتخابات عن ترشح 10 مرشحين دخل منهم الإعادة كل من رشدي محمد وفقى عبد القادر، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل فى الجولة الأولى على 10930 صوتا، وخليفة رضوان خلف، مرشح حزب المؤتمر، وحصل على 9790 صوتا.

ويبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويبلغ عدد الناخبين في دائرة جرجا 292 ألفا و897 ناخبا وناخبة.

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