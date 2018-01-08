الأهلى و الزمالك .. سجل رائع لحسام البدري فى مباريات القمة

يخوض حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، مواجهة جديدة ضد نادي الزمالك، حين يلتقي الفريقان الكبيران مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة السابعة عشر للدوري المصري.



ويخوض البدري مواجهته الـ 11 ضد الزمالك، فاز خلالها المدير الفني 5 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين.



وبدأت لقاءات البدري كمدير فني ضد الزمالك، بعد حسم لقب الدوري المصري موسم 2006 – 2007، وسفر البرتغالي مانويل جوزيه إلى بلاده، وقاد البدري لقاء القمة مع إراحة بعض الأساسيين وخسر بثنائية دون رد سجلهما تامر عبد الحميد وجمال حمزة، وهو آخر فوز للزمالك بالدوري.



ولعب البدري ضد الزمالك موسم 2009 – 2010 بعد توليه منصب المدير الفني بصفة رسمية، وتعادل في لقاء الدور الأول للدوري بدون أهداف، ثم تعادل في لقاء الدور الثاني بثلاثة أهداف لكل فريق، في واحدة من أجمل مباريات القمة، ثم فاز الأهلي بقيادة البدري في لقاء القمة بدور الستة عشر للكأس بنتيجة 3-1.



ورحل البدري عن الأهلي في موسم 2010 – 2011 قبل لقاء القمة، وتولى قيادة إنبي في موسم 2011 – 2012، وفاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم واجه البدري الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2012 مع الأهلي، وفاز بهدف نظيف ثم تعادلا بهدف لكل منهما.



ومع عودة البدري للأهلي في الموسم الماضي، فاز الأهلي في الدوري ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدفين دون رد، بينما تعادل الفريقان في لقاء السوبر المصري بدون أهداف، قبل أن يفوز الزمالك بضربات الترجيح.