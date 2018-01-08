أمين الفتوى يوضح كيفية تنمية الثروة من الميراث

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الميراث عندما ينتقل من الميت إلى الحي ينتقل بترتيب نظمه الله تعالى، وهذا الترتيب بينه الله أنه لأصحاب الفروض أولا ثم العصبات، وأصحاب الفروض أغلبهم من النساء لأنهن أضعف حالا وبهذا أراد الله أن يحفظ لهن حقهن أولا.



وأضاف فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الدائرة الضيقة جدا حول الميت هم أنفع الناس بتركته وهذا يقسم بالعصبة، فإذا لم نجد نذهب للأوسع ثم الأوسع، وهذا النظام يحافظ على الثروات ولا يفتتها رغم أنها وزعت على أكثر من شخص، ولكن وزعت على أقرب الأقربين والذين كان لهم شأن ودور فى تنمية هذه الثروة، وكل شخص سيعمل على تنمية الإرث الذى حصل عليه فهنا تولدت ثروات من ثروة واحدة.

