وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول آليات التعاون مع وزارة التجارة والصناعة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سعيد درويش مساعد الوزير للتطوير الإستراتيجى، حول آليات التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين، وتحقيق التطبيق العلمى لمخرجات البحث العلمى بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمى.



وأوضح التقرير قيام الدكتور سعيد درويش بالاشتراك مع وفد من وزارة التجارة والصناعة بزيارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب التابعة لوزارة التعليم العالي، بحضور د.مها الدملاوى مدير المدينة، بهدف تفعيل آليات التعاون بين المدينة بما تمتلكه من قدرات بشرية وأجهزة ومعامل حديثة مؤهلة ووزارة الصناعة، وتوفير الشهادات المعتمدة للتحليلات التى تتطلبها الشركات الصناعية والمراكز الطبية.



وفى سياق متصل تفقد درويش والوفد المرافق له شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والكريلك بالمنطقة الاستثمارية ببرج العرب، بمرافقة المهندس مجدى الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث آليات التعاون بين الشركة ومدينة الأبحاث، حيث إن الشركة تتبنى منهجية البحث العلمي لتطوير منتجات جديدة، والعمل على توفير الطاقة، وتدوير المخلفات، كما أن الشركة لها براءات اختراع لحماية منتجاتها المطورة.

