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حوادث

أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:48 ص
المؤتمر الدولى للمنازعات
المؤتمر الدولى للمنازعات الانتخابية
محمد على - قسم الحوادث
افتتح المستشار أحمد أبو العزم، رئيس الاتحاد العربي ومجلس الدولة، أعمال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ورحب "أبو العزم"، بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة عربيا ودوليا لتذليل العقبات في الفصل بين المنازعات الانتخابية، خاصة ونحن بصدد انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الدولة إن المؤتمر فرصة مثالية لتلاقي الشعوب العربية، لبناء ديمقراطية سليمة تساهم في بناء الأمم، وتأهيل القاضي للنهوض بالأمم، وهو الغرض من تأسيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

يهدف المؤتمر للاطلاع على الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، إضافة لتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على جميع أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.
أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور
أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور
أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور

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