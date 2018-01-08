اليوم.. البرلمان يناقش مد حالة الطوارئ 3 أشهر

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.



ومن المقرر أن يتم مناقشة القرار رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة من رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، وتبدأ من تمام الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.



فيما ينظر البرلمان في الجلسة العامة طلبات المناقشة العامة المقدمة من مجموعة من النواب في عدد من الملفات والقضايا المهمة