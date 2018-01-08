محمد عرفان: تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 498 قرية .. فيديو

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم الموافقة علي زيادة 12 محطة كهرباء تمثل 40% من الطاقة الإنتاجية، ومنها، محطة 6 اكتوبر، والعين السخنة، مشيرا إلى أنه تم ارتفاع معدل التنفيذ السنوي من الوحدات إلى 81 ألف وحدة سكنية، بنسبة زيادة 68%.



وأضاف عرفان، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة أشرف على 236 مشروع شبكات لمياه الشرب، بتكلفة 32 مليار جنيه.



وأوضح أن أبرز تلك المحطات هي محطة جبل شيشة بأسوان، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لمحطات الصرف الصحي في 498 قرية.