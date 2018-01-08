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حوادث

«مروان»: 1621 طعنا على انتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
محمد على - قسم الحوادث
قال عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن الطعون على نتائج العملية الانتخابية، تضمن نزاهة وحيادية الانتخابات، خاصة أن إجمالي الطعون على انتخابات مجلس النواب بلغ 1621 طعنا أمام القضاء الإداري.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الدولى الأول لاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى يهدف للاطلاع على الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، إضافة لتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على جميع أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.

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