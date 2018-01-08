تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الإقليمى بمدينة أسوان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بتكلفة استثمارية 168 مليون جنيه، وهو طريق اتجاهين في كل اتجاه حارتين مروريتين، ويبدأ من طريق أسوان - حلايب وحتى كوبرى أسوان الملجم بطول 22 كيلومترا، ويتم حاليا تنفيذ اتجاه واحد يستخدم فى الاتجاهين كأسبقية أولى بعرض 13 مترا (8 أمتار أسفلت + طبان بعرض 2.5 متر فى كل اتجاه).



وكذا يتم استكمال مشروع رفع كفاءة طريق العلاقى (المدينة الصناعية – نقطة الحدود) بطول 8 كيلومترات، ومشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الواصل من قرية غرب أسوان حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 7 كيلومترات.