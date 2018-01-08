تنفيذ 3002 حكم قضائى وضبط 172 متهما فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام أسفرت الحملة عن ضبط تنفيذ 3002 حكم قضائي و172 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وجنائية



كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية تقضي بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي .



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3002 حكم قضائي، كما تم ضبط 172 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وجنائية و7 قضايا اتجار بالمخدرات، وبلغت جملة أوزان المخدرات المضبوطة نصف كيلو هيروين وكيلو رام حشيش وكيلو ونصف بانجو و983 قرصا مخدرا.



كما تم ضبط 8 أحكام جناية و123 مخالفة و2324 غرامة و40 قضية تموينية و1630 مخالفة مرروية وضبط 28 دراجة بخارية بدون رخصة تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

