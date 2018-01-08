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حوادث

محافظ القليوبية: تنفيذ 22 مشروعا للمياه والصرف الصحى باستثمارات 683 مليون جنيه

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا لمحطات المياه والصرف الصحى باستثمارات بلغت 683 مليون جنيه ونصف على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروعات الجديدة من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة فى قطاع المياه والصرف الصحى بالمحافظة والعمل على خدمة المواطنين.

وأضاف عشماوى أن القليوبية تعد الأولى على مستوى المحافظات في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث تم توصيل خدمة الصرف الصحى لمدن المحافظة بنسبة 100% بينما تصل في القرى بنسبة 33.5%، مشيرا الى أن هناك مشروعات أخرى جار تنفيذها تستهدف الوصول الى باقى القرى المخدومة بمختلف مناطق المحافظة.

وأكد المحافظ بانه تم تمويل عدد من المشروعات الأخرى من خارج خطة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا بمناطق العكرشة بالخانكة والابيارى بطوخ وبتمدة ببنها، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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