وزير التجارة: مصر ستصبح من أهم 30 اقتصادًا في العالم بحلول 2030 ..فيديو

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة تعد أحد الركائز لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث من المستهدف أن تصبح مصر من أهم 30 اقتصادا في العالم.



وأضاف قابيل، في كلمته اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تعمل على وصول الناتج الصناعي إلى 8 %، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة.



وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خفض نسبة العجز التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه من المستهدف اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمعدلات فائدة بحد أقصى 7%.

