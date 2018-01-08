محافظ القليوبية: تنفيذ 22 مشروعا للمياه والصرف الصحي باستثمارات 683 مليون جنيه

أعلن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي،أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا لمحطات المياه والصرف الصحي على مستوى قرى ومدن المحافظة باستثمارات بلغت 683 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن المشروعات الجديدة من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأوضح أن القليوبية تعد الأولى على مستوى المحافظات في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي حيث تم توصيل الخدمة لمدن المحافظة بنسبة 100%، بينما تصل في القرى بنسبة 33.5%، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى يجري تنفيذها تستهدف الوصول إلى باقي القرى المخدومة بمختلف مناطق المحافظة.



ونوه بأنه تم تمويل عدد من المشروعات الأخرى من خارج خطة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا بـ مناطق العكرشة بالخانكة، والإبياري بطوخ، وبتمدة ببنها وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

