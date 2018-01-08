ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة القصير: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس بـ 14 مليون جنيه

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس مدينة القصير اللواء يوسف الشاهد،أنه تم إضافة ثلاث مدارس جديدة للمنظومة التعليمية بالمدينة لاستيعاب أي زيادة مستقبلية في اعداد الدارسين وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة قطاع التعليم بالمدينة.

وأوضح الشاهد،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،اليوم "الاثنين"،أنه تم الانتهاء حاليا حاليا من إنشاء 3 مدارس جديدة هى مدرسة الشهيد منصور عباس للتعليم الأساسي، ومدرسة النصر للتعليم الأساسي، والمدرسة الفكرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ولفت رئيس مدينة القصير، إلى أنه تم تنفيذ وإنشاء حديقة عامة للمواطنين في إطار الجهود المبذولة لتنمية المدينة وتطوير وتوفير كافة الخدمات، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقطاع الرصف والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات السكنية وتطوير العشوائيات على مستوى المدينة.

ترشيحاتنا

نجم الزمالك الأسبق يكشف عن واقعة الفسيخ قبل القمة

أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور

اليوم .. إيهاب جلال في مهمة صعبة أمام الأهلي

علي جمعة يُحذر من ممارسة تمارين «اليوجا».. فيديو

برشلونة يرفض طلب ليفربول باستعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم

الرقابة الإدارية: أشرفنا على تطوير 1300 كيلو طرق وإنشاء 27 مستشفى..فيديو

حكام قمة "الزمالك والأهلى" عن محمد صلاح: متواضع وخلوق وكينج

بدء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكباري بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

ارتباك رحلات الخطوط الكويتية بمطار القاهرة لليوم الثالث على التوالى

وكيل إيهاب جلال يفجر المفاجآت عن كواليس المفاوضات مع الزمالك

المقاصة: لن نمانع في انتقال نانا بوكو للزمالك

الأهلى و الزمالك .. سجل رائع لحسام البدري فى مباريات القمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة انتشال جثة محمد حسن ضحية حادث كوبري ستانلي

أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور

ضباط حقوق الإنسان بالداخلية يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

شاهد.. رفع إشغالات الباعة الجائلين من موقف عبد المنعم رياض

ليلة «جولدن جلوب» الـ75 رفعت شعار «لا للتحرش باللون الأسود».. نيكول كيدمان أفضل ممثلة درامية.. «3 billboards» يحصدن أهم الجوائز السينمائية.. وإهداء أوبرا وينفري جائزة «سيسيل بي دوميل»

فيديو

وزير التجارة يطلب من الرئيس السيسي دعمًا ماليًا للمصانع المتعثرة.. فيديو
وزير التجارة: مصر ستصبح من أهم 30 اقتصادًا في العالم بحلول 2030 ..فيديو
محمد عرفان: تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 498 قرية .. فيديو
بدء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكباري بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟