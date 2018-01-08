القمة تعود إلى أحضان «استاد القاهرة» بعد غياب 1210 أيام

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يصطدم بغريمه التقليدى الأهلى اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.



يعود استاد القاهرة الدولى مرة أخرى للأضواء واستضافة المباريات المهمة بين القطبين بعد غياب وصل إلى 1210 أيام.



واستضاف استاد القاهرة آخر قمة يوم 14 سبتمبر عام 2014، وكانت مباراة السوبر وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يحسمها الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.