ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

القمة تعود إلى أحضان «استاد القاهرة» بعد غياب 1210 أيام

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يصطدم بغريمه التقليدى الأهلى اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

يعود استاد القاهرة الدولى مرة أخرى للأضواء واستضافة المباريات المهمة بين القطبين بعد غياب وصل إلى 1210 أيام.

واستضاف استاد القاهرة آخر قمة يوم 14 سبتمبر عام 2014، وكانت مباراة السوبر وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يحسمها الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ترشيحاتنا

قوات تركية تداهم منزل نائب أمير قطر ووضعه قيد الإقامة الجبرية

وزير التجارة: مصر ستصبح من أهم 30 اقتصادًا في العالم بحلول 2030 ..فيديو

اكتشفي 6 أسرار لنجاح الفطير المشلتت

الصمغ العربى يعالج قائمة مذهلة من الأمراض.. ومفاجأة للرجال

الأهلى والزمالك.. الحزن يخيم على طاقم تحكيم لقاء القمة بسبب غياب الجماهير

بث مباشر..الرئيس السيسي يدشن شبكة جديدة من مشروعات الطرق والكباري

اليوم .. إيهاب جلال في مهمة صعبة أمام الأهلي

أسعار الذهب اليوم

نجم الزمالك الأسبق يكشف عن واقعة الفسيخ قبل القمة

حكام قمة "الزمالك والأهلى" عن محمد صلاح: متواضع وخلوق وكينج

سعد الهلالي: جملة «الإسلام دين الدولة» أكذوبة تم وضعها فى الدستور.. فيديو

المقاصة يحسم انتقال نانا بوكو للزمالك اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العزم يفتتح المؤتمر الدولي للفصل في المنازعات الانتخابية.. صور

ضباط حقوق الإنسان بالداخلية يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

شاهد.. رفع إشغالات الباعة الجائلين من موقف عبد المنعم رياض

ليلة «جولدن جلوب» الـ75 رفعت شعار «لا للتحرش باللون الأسود».. نيكول كيدمان أفضل ممثلة درامية.. «3 billboards» يحصدن أهم الجوائز السينمائية.. وإهداء أوبرا وينفري جائزة «سيسيل بي دوميل»

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب "فيكو ايه".. صور

فيديو

وزير التجارة يطلب من الرئيس السيسي دعمًا ماليًا للمصانع المتعثرة.. فيديو
وزير التجارة: مصر ستصبح من أهم 30 اقتصادًا في العالم بحلول 2030 ..فيديو
محمد عرفان: تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 498 قرية .. فيديو
بدء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكباري بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟