وقف حركة الملاحة عبر نهر الراين في ألمانيا بسبب ارتفاع منسوب المياه

قالت الهيئة المسؤولة عن الملاحة الداخلية في ألمانيا اليوم الاثنين إن نهر الراين أغلق أمام حركة الملاحة اليوم بعد ارتفاع منسوب المياه فيه بسبب الأمطار.



وقالت الهيئة إن النهر أغلق بين مدينتي دويسبورج وكوبلنتس بما يمنع حركة الملاحة من وإلى سويسرا.



وارتفاع منسوب المياه في النهر يعني أن السفن ليس لديها مساحة كافية للمرور من تحت الجسور التي تقطع المجرى المائي.



وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن يصل منسوب المياه في النهر لأعلى مستوياته اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء ثم من المتوقع بعدها أن يسود طقس جاف سيتسبب في انخفاض منسوب المياه.



ومسار الملاحة عبر نهر الراين هام لنقل البضائع بما فيها المعادن والفحم والمنتجات النفطية مثل زيت التدفئة وأيضا الحبوب وأعلاف الماشية.