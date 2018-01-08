رئيس المقاصة: الأهلي تعنت معنا فى صفقة حسين الشحات

قال محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إن النادي الأهلي كان متعنتا مع فريق خلال مفاوضات انتقال حسين الشحات، لاعب المقاصة إلى القلعة الحمراء.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حينما طلبنا من الأهلي التعاقد مع بعض لاعبيه ضمن صفقة حسين الشحات، لم نحصل على رد واضح وصريح من الأحمر".



وأوضح: "في كل مرة كان يقول مسئولو الأهلي أنهم سيستطلعون رأي الجهاز الفني ولجنة الكرة حول اللاعبين الذين طلبنا التعاقد معهم، لكن لم نحصل على أي رد واضح".



وأكمل: "طلبت من الأهلي 10 ملايين ولاعبين للموافقة على انتقال الشحات للأهلي، لكن الأهلي عرض 6 ملايين جنيه فقط، فتوقفت المفاوضات".