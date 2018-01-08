سفير مصر لدى تونس يغادر لمقر عمله بعد بحث ملف التعاون

غادر القاهرة اليوم الإثنين السفير "نبيل حبشى" سفير مصر لدى تونس عائدا إلى مقر عمله بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام إستعرض خلالها ملف التعاون بين مصر وتونس والزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين الفترة القادمة.



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع "حبشى": إلتقى سفير مصر لدى تونس خلال زيارته للقاهرة مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث ملف التعاون بين مصر وتونس وتفعيل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الـ 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والتى عقدت بمصر نوفمبر الماضي برئاسة رئيسى وزراء البلدين، المهندس "شريف إسماعيل" والدكتور "يوسف الشاهد" بحضور عدد من الوزراء فى البلدين.