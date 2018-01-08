حارس الأهلي السابق: متعجب من موقف شريف إكرامي



تعجب أمير عبد الحميد حارس مرمى نادي الأهلي الأسبق، والداخلية الحالي، من ابتعاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن التشكيل الأساسي طوال الفترة الماضية.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "شريف إكرامي كان حارس منتخب مصر امام غانا في أخر مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولكنه عاد منها إلى دكة بدلاء الأهلي، ويشرك حسام البدري المدير الفني للفريق الحارس محمد الشناوي بشكل أساسي".



واستطرد قائلا: "المدير الفني أراح الشناوي حتى يكون جاهزا في مباراة الزمالك وأشرك أحمد عادل عبد المنعم بدلا منه، وأعتقد انه سوف يبدأ مباراة القمة 115 اليوم".