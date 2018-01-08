لجنة الانتخابات الروسية: استلام وثائق المرشحين المستقلين في انتخابات الرئاسة المقبلة

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنها أنجزت استلام الوثائق من المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2018.



وذكر بيان للجنة اليوم، الاثنين، أنها تلقت إخطارات من 46 مواطنا، قرروا الترشح في الانتخابات الرئاسية كمستقلين، مضيفا أن 15 شخصا فقط قدموا أوراقهم للنظر فيها، موضحة أنها رفضت تسجيل مجموعات للناخبين تشكلت لدعم 7 راغبين بالترشيح كمستقلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا.



ولفت البيان إلى أن اللجنة تلقت 21 إخطارا من الأحزاب السياسية ترتبط بتقديم مرشحين لها في هذه الانتخابات، مؤكدة أنها ستواصل استلام الوثائق من المرشحين الذين سترشحهم الأحزاب السياسية حتى 12 يناير الجاري.