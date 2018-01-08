النفط يستقر قرب أعلى مستوى في 3 سنوات بدعم انخفاض الحفارات الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين وتماسكت عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 61.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، بزيادة ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وبلغ الخام الأسبوع الماضي 62.21 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2015.



وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 67.66 دولارا للبرميل بزيادة أربعة سنتات عن سعر آخر إغلاق. وسجل برنت 68.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ مايو أيار 2015.



وقال متعاملون إن المكاسب ترجع إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة إذ نزلت بواقع خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير كانون الثاني إلى 742 حفارا بحسب بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية.



وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتخطى الإنتاج الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا قريبا جدا بفضل زيادة إنتاج شركات التنقيب عن النفط الصخري. وروسيا والسعودية هما الدولتان الوحيدان اللتان يتجاوز إنتاجهما هذا المستوى.







