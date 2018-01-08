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أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تدين هجوما انتحاريا استهدف الشرطة الوطنية في كابول

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 19 آخرين.

وجاء في تقرير النتائج الأولية للبعثة الأممية عن الحادث - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم، الاثنين - أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن الهجوم الذي فجر فيه انتحاري عبوة ناسفة محلية الصنع بعد وصول شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة التي تشتعل فيها اضطرابات عنيفة بين مسئولي الأمن وأصحاب المتاجر لعدة ساعات شرق العاصمة الأفغانية.

وذكر التقرير أن 12 من القتلى كانوا من أفراد الشرطة، الذين يؤدون مهام إنفاذ القانون المشروعة للمساعدة في استعادة النظام والسلامة للمدنيين.

وأشارت البعثة الأممية - في تقريرها - إلى أن "أفراد الشرطة الوطنية الأفغانية يعتبرون مدنيين ما لم يشاركوا بشكل مباشر في أعمال قتالية"، لافتة إلى أن الضباط الضحايا لم يشاركوا في النزاع المسلح".

وأفادت أيضا بأن استخدام الأجهزة المتفجرة على نحو عشوائي في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين يتسبب في معاناة هائلة للمدنيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وأعرب توبي لانز، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن خالص تعازي جميع أفراد البعثة الأممية لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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