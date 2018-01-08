إحالة 19 طبيبا بصحة سمنود للتحقيق لعدم انضباطهم.. صور

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إحالة 19 طبيبا إلي جانب الموظف المسئول عن دفتر الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية ميت بدر حلاوة للتحقيق بالنيابة الإدارية بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل وعدم الانضباط.



جاء القرار خلال مرور مفاجئ لرئيس المدينة على الوحدة الصحية بقرية ميت بدر حلاوة للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمرضى المترددين على الوحدة.



ولاحظ " يوسف" عدم انتظام العمل بشكل لائق وعدم نظافة الوحدة وكذلك عدم وجود أى طبيب أسنان وتسرب 19 طبيبا بدون أذن رسمى وترك سجل الحضور والانصراف مفتوح فأصدر قراره المشار إليه.

