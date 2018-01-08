للنساء فقط.. 5 أخطاء تهدد بتلوث جرح الولادة

قالت الدكتورة أميرة العمرى، إخصائى النساء والولادة، إن بعض السيدات اللاتي يتمكن من تحقيق حلم الأمومة يعانين بعد الولادة من تلوث الجرح وهذا يحدث لأسباب عديدة على المرأة معرفتها والابتعاد عنها.



وأشارت "أميرة" إلى أن هناك عدة أخطاء تقع فيها المرأة تسبب تلوث جرح الولادة، منها:



- أن تكون السيدة مصابة بداء السكري، ومعدل السكر لديها لم يتم متابعته، ولم يقم الطبيب بتخفيض معدل السكر في الدم قبل إجراء العملية، فداء السكري معروف أنه يؤخر التئام الجروح، ويحتاج لاتباع برنامج دقيق قبل دخول العمليات وبعدها، حيث إن العملية نفسها قد تزيد من معدل السكر في الدم مما قد يؤذي الجرح.

-قد تكون المريضة تعاني من ارتفاع سيولة الدم، ما قد يؤدي لحدوث نزيف.



- إذا لم يخط الطبيب الجرح بغرز أنيقة ومتناسقة، قد يحدث فتحة بالجرح تسمح بدخول البكتيريا وقد تكون المريضة تهاونت في تناول المضادات الحيوية التي وصفها لها الطبيب.

- القيام بالأعمال المنزلية أو حمل شيء ثقيل عقب العملية بوقت قصير أدى إلى فتح الجرح.

- استعجال المرأة فى استخدام الماء وغسل مكان الجرح بالماء قبل التئامه جيدا.

