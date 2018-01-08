"الصيادلة" تحدد آليات تدشين مشروع مجابهة الإدمان مع "صندوق المكافحة"

قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة والمنسق العام لمشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان: إنه تم عقد اجتماع للجنة متمثلا فى الدكتور وحيد عبد الصمد مقرر اللجنة والدكتور صبري الطويلة المنسق العام لمشروع حماية الشباب مجابهة الإدمان مع ممثلي صندوق مكافحة الإدمان وحضر المستشار حسن حرك المستشار القانوني للصندوق والدكتوره ايه سليم عضو المكتب الفنى بوزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان لوضع رؤية مشتركة وتحديد آليات لتدشين مشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان، إضافة إلى وضع استراتيجية تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن من ضمن المشاريع المشتركه ضمن آليات تفعيل البروتوكول هو تدشين الدبلومة المتخصصة للصيادلة مع المركز القومى للدراسات الاجتماعية والجنائية ومكافحة الإدمان، وتنظيم عمل مشروعات مع الجامعات المصرية المنوط بها منح ماجستير ودكتوراه فى مجال الإدمان للوقوف على كل جديد البحث العلمى فى التطبيقات الفاعلة والتجارب الناجحة لمجابهة الإدمان، إضافة إلى ورش عمل مشتركة بين النقابة والصندوق بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بقوانين الجلب والصرف والتداول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بما يضمن توفير الدواء للمرضى وإبعاده عن الاستخدام السيء والحفاظ على صورة الصيدلى.



وأوضح الطويلة أنه سيتم عمل مجموعة من ورش العمل المشتركة للوقوف على كل الاحصائيات الموجودة فى المركز من 2014 إلى 2017 لعرض دور النقابة الجديد فى عام 2018 ، ومقارنة الإحصائيات الموجودة لدى الصندوق فى السنوات السابقة للمرحلة اللاحقة.



وأشار الدكتور وحيد عبد الصمد إلى أنه تم الاتفاق على دعوة كافة المسئولين فى الجهات التنفيذية المنوط بهم المشروع من وزارة الداخلية والعدل والأوقاف والصحة والتعليم العالى ووزارة التعليم وأعضاء مجلس النواب وعددًا من الشخصيات العامة ورموز الفن والرياضة المشهود لهم بالتفاعل الايجابي مع قضايا الوطن للمشاركة فى المشروع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة لوضع اللوجو والشعارات والمحتوى العلمى للكتيبات التى سيتم نشرها بما يتناسب مع المستويات الثقافية والاجتماعية فى المجتمع المصرى.



كما تأمل اللجنة فى تفاعل كل النقابات الفرعية مع المشروع بما يضمن إظهار الدور الحقيقى للصيدلى فى المجتمع والحفاظ على المكتسبات التى تم اكتسابها من هذا المشروع وأبرزها فتح مجال جديد للصيادلة، وإعادة صياغة القوانين التى تحافظ على هيبة الصيدلى فى المجتمع المصرى وإظهار دور الصيدلى من خلال اعتماد الصيدليات كمراكز توعية ضد الإدمان من خلال دورات معتمدة.