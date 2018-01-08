«تضامن الغربية» تكرم «نصار» فى احتفالية كبرى بنقابة الزراعيين لبلوغه سن المعاش

شهدت نقابة الزراعيين بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، تدشين احتفالية نظمتها مديرية التضامن لتكريم المحاسب جمال نصار وكيل الوزارة التضامن لبلوغه سن المعاش.



وقدم الحضور في الاحتفالية الهدايا العينية وشهادات التقدير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية تقدير لما بذله وكيل الوزارة طوال فترة عمله.



وأكد "نصار" أنه شارك في رعاية مطالب أسر الأقباط النازحين بشبه جزيرة سيناء وبحث مطالب شهداء ومصابي الحادث الإرهابي بكنيسة ماري جرجس.



واستقبل وكيل "وزارة التضامن" الهدايا العينية وشهادات التقدير من ممثلي وقيادات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية تقديرا لما بذله وكيل الوزارة طوال فترة عمله.



يذكر أنه سيتم تكريم "نصار" خلال اجتماع المجلس التنفيذي يوم الخميس القادم بحضور كافة القيادات التنفيذية.