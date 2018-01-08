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أستاذ علم نفس: الطفل الناشئ فى أسرة مفككة يترسخ فى ذهنه مفاهيم يصعب تغييرها .. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:40 م
جيهان النمرسي
جيهان النمرسي
هاني حسين
قالت جيهان النمرسي، استشاري العلاقات الزوجية وأستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، إن حالة عدم الحب والتقدير والاحترام المتبادل بين الوالدين وعدم تواجد سلسلة المبادئ والقيم والأخلاق فى المدرسة والأسرة ، تسهم فى زيادة معدلات التفكك الأسري والطلاق في المستقبل للأطفال الناشئين، لافتة إلى تأثير الإعلام والسينما السلبي على أخلاق ومبادئ الأطفال فى بعض الأحيان من خلال نشر زيادة معدلات الطلاق .

وأشارت "النمرسي" في حوارها مع الإعلامي إبراهيم حجازي فى برنامج "دائرة الضوء" المذاع على فضائية "الأولى"، إلى ضرورة تعديل المفاهيم الخاطئة المتسببة فى حالة التفكك الأسري، لافتة إلى أن الطفل الناشئ في أسرة مفككة يترسخ فى ذهنه مفاهيم من الصعب تغييرها.

وتابعت قائلة : " الطفل يشعر منذ تواجده فى رحم أمه وفي كافة مراحل عمره منذ مرحلة رياض الأطفال ومرحلة المدرسة والجامعة "،لافتة إلى أن الطفل قادر على الحصول على حصيلة لغوية مكونة من كلمتين فى عمر سنتين ولديه القدرة على الشعور بالحب والكره والإحترام بين والديه ".

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