بعد إعلان الرئيس بتأسيس 4 آلاف مصنع لدعم الشباب.. "الصناعة": لجنة لمتابعة التكليفات.. وأولوياتنا تنمية سيناء والصعيد

الصناعة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ 4 آلاف مصنع وفقا لتكليفات الرئيس

خبير اقتصادي: إنشاء 4 آلاف مصنع في 6 أشهر دليل أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف مصدر بارز بوزارة التجارة والصناعة، عن إصدار تكليفات من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لتشكيل لجنة متابعة داخل الوزارة وممثلي المحافظات، لبدء تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 4 آلاف مصنع علي مستوي الجمهورية خلال الـ6 شهور القادمة.وأضاف المسئول أن اللجنة المشكلة برئاسة " قابيل" بصدد تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة للمناطق التي ستشملها خريطة المصانع الجديدة ووفقا لما تضمنته الخريطة الصناعية؛ موضحا أن هناك تركيزا علي تغطية المصانع بمناطق الصعيد وسيناء، بما يحقق التنمية الشاملة ويوفر المزيد من فرص العمل.وأوضح المسئول أن تلك الاستراتيجية وفقا لمبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن تنسيقا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاستعانة ببعض البيانات النوعية لتحديد القطاعات الصناعية بحسب المناطق الجغرافية.قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري بحاجة لوجود 4 آلاف مصنع علي مستوي المحافظات، موضحا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم " الإثنين" خلال افتتاحه 9 مشروعات قومية بـ7 مدن مصرية؛ يؤكد اهتمام القيادة السياسية وإدراكها بأنه لا سبيل للتقديم إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف "ممتاز"، أن السبب الرئيسي لصعود الدول الآسيوية يتمثل في الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عاملا جاذبا لفرص العمل و محفزة لقوي الإنتاج، موضحا أنه ينبغي البدء حاليا في استغلال فرص التصنيع الزراعي خصوصا وأن الهوية المصرية اتجهت لقطاع الزراعة ومن ثم يمكن أن توفر عوائد أكبر من الصناعات التكنولوجية، موضحا أن إيرادات التصنيع الغذائي علي سبيل المثال من الممكن أن تحقق إيرادات علي المستويين الداخلي والخارجي.وذكر " ممتاز" أنه ينبغي قبيل مرور مدة الـ6 شهور لإنشاء تلك المصانع، ينبغي البدء فورا في تغيير منظومة التعليم الفني و يتم استبدالها بالتعليم التكنولوجي، وتدريب الأيدي العاملة المقرر أن تساهم في تلك المصانع الجديدة بما يعزز المنافسة المحلية والدولية، والعمل علي استقطاب خبرات تدريبية من الخارج لتدريب العمالة المصرية وتأهيلها لسوق العمل، حتي لا يتم اهدار وقتا اضافيا أكثر من الـ6 شهور الأولي للتدريب.وشدد علي ضرورة تنظيم برامج ودورات تدريبية داخل المصانع للخروج من اطار التدريب النظري فقط، مع دراسة احتياجات السوق من الإنتاج المقرر خروجه من تلك المصانع بدلا من انتاج سلع يتم تكديسها بالمخازن مما يعد إهدارا لموارد الدولة.وطالب بضرورة إعداد البنية التحتية الخاصة بالصناعة ودراسة أوضاع المصانع المتعثرة والمغلقة لإعادتها مرة أخري للسوق وفقا لدراسات وخطط مرحلية بداية من التشغيل ومواد الخام ووصولا للانتاج وتسويقه.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأن افتتح 9 مشروعات قومية في 7 محافظات، منها الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، والإسكان المتوسط دار مصر بمدن "6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، والعبور والسادات ودمياط الجديدة"، والتجمع السكني المتكامل لأهالي مدينة الضبعة، بإجمالي 12.780 وحدة سكنية، معلنا عن إنشاء 4آلاف مصنع علي مستوي الجمهورية خلال 6 شهور.