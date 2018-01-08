العالم يحتفل برأس العام.. التونسيون يشجبون زيادة الأسعار.. موقع فرنسي: الدولة متجهة إلى كارثة اقتصادية.. الديون تصل إلى أرقام قياسية والحكومة تستدين من أجل سدادها.. والسلطة السبب

الحكومة التونسية في مأزق

المواطنون يضجرون من زيادة الأسعار والضرائب الجديدة

محللون: الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة والحكومة تستخدم سياسات المراوغة

الشعب يائس

الحكومة في مأزق

تونس تغرق في الاستدانة

%22 من الموازنة فقط لسداد فوائد ديون

التونسيون محبطون

النخبة السياسية في تونس متهمة

رغم الوضع الاقتصادي المتردي والذي يزداد سوءا يوما بعد آخر، يستقبل التونسيون العام الجديد بحالة استثنائية، ففي الوقت الذي تحتفل دول العالم بمثل هذه المناسبة، إلا أنهم يعبرون عن ضجرهم من تطبيق ضرائب جديدة على المنتجات.وفي تقرير لموقع "جيوبوليس" التحليلي التابع للتليفزيون الفرنسي، فإن التونسيون يبدأون العام الجديد مع تزايد ضريبة القيمة المضافة على المنتج بنسبة 1%، ولكن أيضا تعديل أسعار بعض المنتجات والتعريفات الجمركية، هذه الإضافات الجديدة في الأسعار تأتي في إطار موازنة عام 2018، والتي تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة، لاسيما مع سقوط تونس تحت طائلة الديون.يوضح الموقع أنه أمام ارتفاع الأسعار في البلاد، فإن ردود الفعل حادة في البلد، التي تعرف بتوترات اجتماعية نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.يبين الموقع أن المعارضة، دعت إلى مظاهرات في حين دعا الاتحاد العام للعمل في تونس باستقرار أسعار المواد الأساسية.وبحسب مراد حطب، الخبير الاقتصادي فإن التونسيون ينبغي أن ينفقون أكثر من 300 دينار شهريا من أجل فقط تغطية هذه الزيادة في الأسعار، وهو ما يقترب من متوسط الرواتب في تونس.يوضح الموقع أنه للدفاع عن نفسها، فإن الحكومة تشدد على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفوسفات، أحد الموارد الرئيسية للخزانة التونسية، وعودة السياحة، إلا أن المعطيات الاقتصادية في تونس لا تزال سيئة، إذ وصل الدين العام إلى رقم قياسي، كما وصل العجز التجاري إلى رقم قياسي في تاريخ تونس.وبحسب الصحف التونسية، فإن ارتفاع الأسعار يضرب جميع المنتجات، حيث يزداد أسعار المنتجات المتنوعة بين 8 إلى 51%.غير أن بعض التونسيين يرون أن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة قد يقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، ويتسبب في نشوب "انتفاضة الخبز".يوضح الموقع أن تونس تغرق في الاستدانة بشكل مقلق بعد وصول الدين العام إلى مستويات قياسية، موضحا أن الدين العام لتونس وصل إلى 67.256 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 70% من الموازنة العامة.وبين التقرير أن تصاعد الدين بات مقلقا بشكل كبير، ففي عام واحد ارتفع الدين بنسبة 20%، موضحة أنه في عام 2016، كان الدين 55،921 مليار دينار (18,932 مليار يورو) ووصل هذا العام إلى 67،256 مليار دينار.يعلق عز الدين سيدانن الخبير الاقتصادي بأن مستوى الدين العام هو أحد المؤشرات الرئيسية عن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، والتي وصل إلى مستوى "وضع الاستدانة من أجل دفع الديون القديمة وليس من أجل الاستثمار".يوضح الموقع أن المقلق أكثر في هذا الدين أن تونس ينبغي أن تخصص 22% من إنفاقاتها العامة خلال عام 2018، في سداد فوائد الديون وديون عليها، وهو رقم قياسي.بحسب موقع "موند أفريك" الفرنسي، فإن الأسعار في تونس تزيد بمعدل 6% سنويا في تونس، في حين لم يتم تعديل المرتبات، موضحا أن تونس أمام حائط وحيد تتجه إليه مباشرة وهو تعويم الدينار لإنقاذ الوضع.يتابع الموقع أن تهديد التضخم أحد المشكلات الكبرى التي باتت تلوح في الأفق، فسريعا تخطى التضخم بالنسبة لأرقام الحكومة 6.3%، مع زيادات متوقعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، غير أن محللين يقولون إن التضخم وصل إلى 10.4%.يبين موقع "موند أفريك" أن السبب في هذه المأساة الاقتصادية التي تعيشها تونس يعود إلى النخبة السياسية وقراراتها غير المدروسة التي تضع تونس في كارثة اقتصادية.يتابع الموقع بالقول إن السلطة تعتمد سياسة "المراوغة"، والعشائرية والفساد، وكل هذا ساهم في الوصول إلى هذا الوضع الحالي.يتابع الموقع أن الحكومة منذ عامين تستدين من أجل سداد الرواتب وحتى سداد ديون أخرى، وليس الاستثمار، دون التفكير في التوجه إلى قرارات جريئة يمكنها أن تحمي الاقتصاد.