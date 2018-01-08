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والدة الشهيد الشبراوي: «ابني لا يغيب عن بالي».. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:38 م
صدى البلد
حازم عمرو
قالت هدى محمد عز الدين، والدة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي، الملقب بتلميذ العقيد أحمد المنسي، "ابني الشهيد لا يغيب عن بالي، وحتى الآن لا أصدق أن ابني استشهد".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» تقديم الإعلامي محمد الباز، اليوم الإثنين، أن الشهيد لقى ربه في 7-7-2017، في معركة مع الجماعات الإرهابية بأكبر معقل لهم بجنوب رفح، وأشارت إلى أن الشهيد كان يتميز بالقلب الطيب والخلق الجميل.

وتابعت أن أحمد دخل أكثر من معركة فى جبل الحلال وقام بالقضاء على مجموعة كبيرة من الإرهابيين، وأوضحت أن أحمد كان يعمل في رفح منذ 2013 إلى 2017 حتى تلقى الشهادة.

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