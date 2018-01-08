ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زوجة الشهيد عمر الشبراوي تكشف تفاصيل «المكالمة الأخيرة» ..فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
حازم عمرو
قالت ندى أحمد، زوجة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوى الملقب بتلميذ العقيد أحمد المنسي، إن آخر اتصال كان قبل الوفاة بيوم وبالتحديد في الساعة 2 صباحا، مشيرة إلى أنها علمت من أم الشهيد أن هناك حادثا في رفح، وبعد ذلك دخلت على "فيسبوك" وعلمت بالوفاة من أصدقاء أحمد كرسالة، ولكن لا يوجد تأكيد للمعلومة. 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» تقديم الإعلامى محمد الباز، اليوم الإثنين، أنها تواصلت مع اصدقاء احمد على "فيسبوك"، ولكن لم يرد أحد، وقام أحد المسئولين بالاتصال بالأسرة ومن هنا تأكد الخبر. 

وتابعت أن آخر إجازة للشهيد كانت فى العيد الصغير، وبعد ذلك قام بالسفر إلى رفح وبعد فترة جاء خبر الاستشهاد.

ترشيحاتنا

غضب عارم بين أعضاء الجمعية العمومية للزمالك بعد خسارة القمة 115

تعرف على ترتيب الدوري عقب مباراة القمة 115 .. والأهلي يغرد في الصدارة

رسميا.. إيهاب جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حكم القمة 115: أعرف قيمة الأهلي والزمالك.. ومحمد صلاح يستحق الأفضل.. فيديو

عمرو أديب يقصف جبهة إيهاب جلال عقب الخسارة من الاهلى

أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز الاهلى على الزمالك "بالتلاتة".. فيديو

حالة غريبة تصيب عمرو أديب على الهواء بعد هزيمة الزمالك من الأهلي ..فيديو

طوارئ لتأمين 467 كيلو ذهب مستخرجة من منجم السكري في طريقها لكندا

مرتضى منصور: «ما عرفش مناسبات يوم 25 يناير إلا عيد الشرطة» ..فيديو

محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم

الاتفاق يتعادل مع الهلال في أول مشاركة لـ"أحمد الشيخ"

أحمد موسي:«باسم مرسي مالوش في الكورة .. وحمدت ربنا بعد ما شفته فى التشكيل»..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

نقل الحوت النافق إلى مدفن الأحياء المائية بالإسكندرية.. صور

تفاصيل العثور على جزء من تمثال أثري في موقف سيارات أخميم..صور

شاهد.. إطلالة مميزة للإعلامية ريا أبي راشد في حفل الـ Golden Globe

فيديو

شاهد.. تحرش مجدي عبد الغني بـ«عمرو أديب» بعد هزيمة الزمالك
عمرو أديب يبتكر طريقة جديدة لتهنئة الأهلي بهزيمة الزمالك «فيديو»
رد ناري من حسام البدري على منتقديه: «كل ده مايهمنيش».. فيديو
حالة غريبة تصيب عمرو أديب على الهواء بعد هزيمة الزمالك من الأهلي ..فيديو
أستاذ علم نفس: الطفل الناشئ فى أسرة مفككة يترسخ فى ذهنه مفاهيم يصعب تغييرها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟