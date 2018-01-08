زوجة الشهيد عمر الشبراوي تكشف تفاصيل «المكالمة الأخيرة» ..فيديو

قالت ندى أحمد، زوجة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوى الملقب بتلميذ العقيد أحمد المنسي، إن آخر اتصال كان قبل الوفاة بيوم وبالتحديد في الساعة 2 صباحا، مشيرة إلى أنها علمت من أم الشهيد أن هناك حادثا في رفح، وبعد ذلك دخلت على "فيسبوك" وعلمت بالوفاة من أصدقاء أحمد كرسالة، ولكن لا يوجد تأكيد للمعلومة.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» تقديم الإعلامى محمد الباز، اليوم الإثنين، أنها تواصلت مع اصدقاء احمد على "فيسبوك"، ولكن لم يرد أحد، وقام أحد المسئولين بالاتصال بالأسرة ومن هنا تأكد الخبر.



