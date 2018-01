احتل فيلم الرعب "Insidious: The Last Key" المركز الثاني في قائمة عائدات التذاكر، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات وصلت إلى 49.365 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 10 ملايين دولار.



"Insidious: The Last Key" من إخراج آدم روبيتل وكتبه ليه وانيل، ويعد هو الجزء الرابع في سلسلة "Insidious"، وهو من بطولة لين شاي، وليه وانيل، وانجوس سامبسون، وسبنسر لوك، وكيرك أسيفيدو وبروس دافيسون.